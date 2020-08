Covid-19, un morto e nove nuovi contagi nelle ultime ore in Puglia

UN DECESSO

IL DATO PUGLIESE

Crescita costante dei contagi in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati, emerse dall'analisi di 1.561 tamponi. I contagiati sono così ripartiti: 4 in Salento, 2 nella Città Metropolitana di Bari, 2 nel foggiano ed 1 nel brindisino. Il totale degli infetti da inizio emergenza sanitaria sale a 4.705 su 254.939 test.Sotto la lente d'ingrandimento gli arrivi dalle regioni del Nord e dall'estero, oltre a focolai autoctoni.Nelle ultime ore è stato anche registrato un nuovo decesso in Puglia, che ha portato il computo delle vittime a 554, 153 delle quali nel barese ed una a GiovinazzoSono 3.973 i pugliesi che sono guariti dal Covid e si sono lasciati il virus alle spalle (10 residenti a Giovinazzo). Attualmente ci sono sul territorio regionale 178 positivi, di cui 27 ricoverati in ospedale e 151 persone che si stanno curando a casa.