Covid-19, un morto e 41 contagi nelle ultime ore in Puglia

UN DECESSO

COSÌ SANGUEDOLCE SUI NUOVI CASI



IL DATO PUGLIESE ATTUALE

Sono 41 i nuovi contagi registrati in Puglia nelle ultime ventiquattr'ore, di cui ben 24 nella Città Metropolitana di Bari. Gli altri casi sono così distribuiti: 4 in Capitanata, 7 nella Bat, 3 nel tarantino, 2 nel basso Salenti e uno non è ancora stato attribuito. Il totale degli infetti da inizio pandemia sale pertanto a 5.479, di cui 1.914 attribuiti a pazienti residenti nell'ex provincia barese.Dalla Regione Puglia è stato reso noto che nella giornata di ieri, 1° settembre, si è verificato un decesso attribuibile a Covid-19. Il totale delle vittime è così salito a 557, uno dei quali era di Giovinazzo.Si è così espresso Antonio Sanguedolce, direttore della ASL Bari, sui nuovi contagi nella ex provincia del capoluogo regionale: «In Puglia ci sono attualmente 860 persone positive, di cui 130 ricoverati in ospedale. Sono in 7 in terapia intensiva solo al Policlinico di Bari, mentre in isolamento domiciliare si stanno curando in 730. Decisamente confortante il dato sui guariti: nelle ultime ore si sono lasciati il virus alle spalle ben 22 pugliesi ed il totale è quindi salito a 4.062.