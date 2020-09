Covid-19, registrati 31 nuovi casi nel barese, 82 in tutta la Puglia

Le dichiarazione di Antonio Sanguedolce (ASL Bari)

I contagiati suddivisi per provincia



I decessi per provincia

Il dato attuale

Sono saliti a 6291 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione venerdì 11 settembre.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 3554,hanno avuto esito positivo:21 in Capitanata, 10 nella Bat, 9 nel brindisino, 9 in provincia di Taranto, 2 nel leccese. Non sono stati registrati decessi e quindi il totale delle vittime resta fortunatamente fermo a 570.- prosegue Sanguedolce -2336 Città Metropolitana di Bari (19 a Giovinazzo)1497 Provincia di Foggia736 Provincia di Brindisi712 Provincia di Lecce513 Provincia Bat444 Provincia di Taranto52 relativi a residenti fuori regione1 provincia di residenza non nota162 Provincia di Foggia161 Area Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)83 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat35 Provincia di Taranto4 residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 343.000 test. 4175 pazienti sono risultati guariti (6 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi sono quindi 1546, il 12.2% dei quali è ricoverato in ospedale (196) mentre l'87.3% (1350 persone) è in isolamento domiciliare. Sei pazienti sono al momento in terapia intensiva.