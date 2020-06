Covid-19, quattro nuovi casi in Puglia. Due provengono dall'estero

LE DICHIARAZIONI DI MICHELE EMILIANO

DUE MORTI NELLA BAT

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

Quattro nuovi casi di positività in Puglia nelle ultime ore al Covid-19. Due di esse afferiscono a pazienti con sintomi influenzali giunti da Bulgaria ed Albania, ricoverati al Policlinico di Bari.«Grazie al sistema dell'autosegnalazione - ha spiegato il Governatore - e grazie all'efficienza del sistema le due positività sono state prontamente diagnosticate. L'uomo dalla Bulgaria è arrivato in macchina mentre l'altro è un seminarista di origini baresi giunto dall'Albania in traghetto».Il presidente della Regione Puglia ha anche spiegato che bisognerà procedere con lo «screening di tutti i passeggeri che erano a bordo di quel traghetto. Questi due positivi - ha evidenziato Emiliano - ci dimostrano che abbiamo una capacità di reazione rapida. La sorveglianza è altissima».Il totale dei contagiati in regione sono pertanto salito a 4.520 su 156.582 tamponi effettuati da inizio emergenza sanitaria. Nella Città Metropolitana di Bari sono stati registrati complessivamente 1.489 casi.Ci sono anche due decessi di cui dar notizia, entrambi che fanno riferimento a residenti nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Il totale delle vittime in Puglia è quindi salito a 538 e 149 hanno riguardato persone che risiedevano nel barese.Sono 306 gli attualmente positivi in regione ed uno di essi è giovinazzese. Giovinazzo non è quindi ancora ufficialmente Covid-free come invece accaduto per Terlizzi, Molfetta e Ruvo di Puglia. I guariti in Puglia sono saliti nelle ultime ore a 3.675, mentre si stanno curando a casa 271 persone. I ricoverati in ospedale sono 34, 12 in meno nelle ultime ore, di cui uno in terapia intensiva.