Covid-19, ci sono altri tre nuovi casi in Puglia. Un morto nel barese

CONTAGIATI PER PROVINCIA

VITTIME

IL DATO PUGLIESE AGGIORNATO AL 26 LUGLIO

Sono tre le persone risultate positive al Covid-19 in Salento nelle ultime ore, dopo l'analisi di 1.890 tamponi (il totale è salito a 229.423) effettuati. Il numero complessivo dei contagiati in Puglia dall'inizio dell'emergenza sanitaria è salito a 4.589 e di questi 1.502 risiedono nella Città Metropolitana di Bari, 11 a Giovinazzo.Ieri si è registrato, con il numero dei morti che purtroppo è così salito a 550. Di seguito il sunto di contagi e vittime dall'inizio della pandemia.1502 Città Metropolitana di Bari1180 Provincia di Foggia671 Provincia di Brindisi543 Provincia di Lecce382 Provincia Barletta-Andria-Trani281 Provincia di Taranto30 relativi a residenti fuori regione159 Provincia di Foggia152 Città Metropolitana di Bari79 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Barletta-Andria-Trani32 Provincia di Taranto3 residenti fuori RegioneFino alla giornata di ieri, 26 luglio, si registrano ancora 78 casi di positività in regione, di cui 15 riferiti a pazienti ricoverati in ospedale e 63 di essi si curano in isolamento domiciliare (uno a Giovinazzo). Infine il numero di guariti, che resta di 3.961 persone.