Covid-19, ancora zero contagi nel barese

DECESSI

CONTAGI



LA SITUAZIONE PUGLIESE

Non si registrano casi di positività al Covid-19 nella Città Metropolitana di Bari per il quarto giorno consecutivo. L'unico è stato individuato nel tarantino sui 1.896 tamponi effettuati. I dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Gli infetti dal virus da inizio emergenza sanitaria sono così diventati 4.530 sui 170.284 test rino-oro-faringei fatti.La buona notizia ulteriore è data dallo zero nella colonna dei decessi. Le vittime pugliesi restano quindiDi seguito il sunto dei casi suddivisi per provincia sia per ciò che attiene le morti, sia per quel che riguarda i contagi complessivi.155 Provincia di Foggia151 Città Metropolitana di Bari78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regione1491 Città Metropolitana di Bari1170 Provincia di Foggia659 Provincia di Brindisi520 Provincia di Lecce380 Provincia Bat281 Provincia di Taranto29 domiciliati fuori regioneIn Puglia ci sono attualmente 173 persone positive al virus e nessuna è giovinazzese. I ricoverati scendono ancora e sono 27, mentre in 146 si stanno curando in isolamento domiciliare. Buone notizie dal fronte dei guariti: ce ne sono 5 in più nelle ultime ore, col totale che è salito a 3.814. Infine il dato più importante: nessun pugliese è in terapia intensiva per Covid-19.