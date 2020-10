Covid: 151 contagi in Puglia nelle ultime ore

I CONTAGIATI DA INIZIO PANDEMIA PER PROVINCIA

I DECESSI PER PROVINCIA

IL DATO ATTUALE IN PUGLIA

Nuovo picco di contagi in Puglia dal mese di aprile. Sono 151 sui 3.486 tamponi effettuati nelle ultime ore, così ripartiti: 97 nell'Area Metropolitana di Bari, 21 nella Bat, 16 in Capitanata, 8 nel tarantino, 4 nel brindisino, 3 nel leccese, 2 relativi a una provincia di residenza non nota. Il totale dei contagi da inizio pandemia è quindi salito a 8.234.Non si sono registrati decessi e quindi il computo delle vittime resta di 598.3298 Città Metropolitana di Bari1961 Provincia di Foggia818 Provincia di Lecce779 Provincia di Brindisi737 Provincia Bat572 Provincia di Taranto62 relativi a residenti fuori regione4 provincia di residenza non nota169 Provincia di Foggia169 Città Metropolitana di Bari83 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi64 Provincia Bat46 Provincia di Taranto4 residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 424869 test. 4739 pazienti sono risultati guariti (15 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 2897, l'8.4% dei quali è ricoverato in ospedale (244) mentre il 91.6% (2653 persone) è in isolamento domiciliare (tra questi 4 giovinazzesi). 12 pazienti (pari allo 0.4% di tutti i casi attualmente positivi) sono al momento in terapia intensiva