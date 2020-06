Coronavirus, un decesso nell'ex provincia di Bari e un positivo nel brindisino

Il bilancio regionale diffuso dal presidente Michele Emiliano nella giornata di ieri, 9 giugno, parla chiaro: c'è una diminuzione del contagio, ma il Covid 19 non è ancora sparito dalla nostra terra. Le vittime ora sono 527.L'unico positivo è emerso dall'analisi di 2.461 tamponi. I contagiati in regione da inizio pandemia sono quindi saliti a 4.513. Di seguito il riepilogo dei contagi suddivisi per provincia e quella dei decessi.1488 Area Metropolitana di Bari (un caso di lunedì è stato eliminato dal database)1116 Provincia di Foggia654 Provincia di Brindisi519 Provincia di Lecce380 Provincia Barletta-Andria-Trani281 Provincia di Taranto28 domiciliati fuori regione150 Provincia di Foggia143 Area Metropolitana di Bari78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi61 Provincia Barletta-Andria-Trani31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneùNella nostra regione ci sono ancora 613 persone positive, dato in discesa ulteriore (85 in meno rispetto all'ultimo bollettino). Di questi si curano a casa in 532, mentre sono ricoverati in ospedale 76 pazienti e di questi sono in 5 ad essere in un reparto di terapia intensiva (uno in più rispetto a domenica, purtroppo). Delle 4.513 persone, sono guarite ben 3.373, un dato confortante.Da inizio pandemia, nel nostro comune sono stati registrati 11 casi di contagio da Covid-19. In 9 si sono lasciati il virus alle spalle ed una persona risulta al momento ancora positiva. L'unico decesso è avvenuto il 26 marzo scorso ed ha riguardato, purtroppo, un uomo di 91 anni.