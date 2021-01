Coronavirus Puglia: nelle ultime ore il 10,29% dei tamponi risultati positivi

31 decessi

La situazione attuale in Puglia

Il dato giovinazzese non aggiornato

Non si arresta il contagio da Coronavirus in Puglia e nelle scorse ore sono stati registrati altri 1018 casi di positività su 9.887 tamponi eseguiti, pari al 10,29% del totale. Ben 370 nuovi contagiati risiedono nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1230116 test, dai quali sono emersi complessivamente 114133 casi di positività (il 9.27% del campione totale).Sono state 31 le vittime pugliesi nelle ultime ore: 9 nel barese, 8 nel leccese, 7 in provincia di Taranto, 7 nel foggiano. Il computo totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2974 e di questi 921 hanno riguardato persone che vivevano nell'Area Metropolitana del capoluogo.Nella nostra regione sono attualmente positive al Sars CoV2 54.547 persone, 237 in meno rispetto a giovedì, il 2.7% dei quali è ricoverato in ospedale in reparti di subintensiva (1480, 17 in meno se confrontato con l'ultimo bollettino), mentre il 97.3% (53.067 persone) è in isolamento domiciliare.I guariti da inizio pandemia continuano fortunatamente a salire: sono stati 1.223 nelle ultime ore ed il totale è dunque arrivato a 56.611.È fermo all'inizio di questa settimana il dato sulla curva epidemiologica a Giovinazzo. Secondo l'ultimo rilevamento comunicato, sul territorio sono 173 gli attualmente positivi al Covid-19, 488 le persone che hanno contratto il virus da marzo 2020 e 308 quelle guarite. La comunità locale ha anche pianto 7 vittime, l'ultima deceduta ad inizio gennaio 2021.