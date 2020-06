Coronavirus, nessun nuovo contagio in Puglia. Ma c'è un morto nel barese

DECESSI PER PROVINCIA

IL COMPUTO DEI CONTAGI

LA SITUAZIONE A GIOVINAZZO

LA SITUAZIONE IN PUGLIA

Unnella Città Metropolitana di Bari, ma nessun nuovo contagio, per il secondo giorno consecutivo, in Puglia. Il bollettino regionale diffuso ieri sera dal Presidente Michele Emiliano, racconta di una situazione nettamente migliorata, ma che non deve lasciare ancora tranquilli.Nessun nuovo caso positivo, dunque, sui 2.661 tamponi effettuati, che aggiunti agli altri toccano il numero di 154.482 da inizio pandemia, dai quali sono emerse 4.516 persone infette. Tutti i test orofaringei sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per le verifiche di seconda istanza.Con il nuovo decesso, invece, il numero delle vittime pugliesi è salito a. Di seguito vi riepiloghiamo il dato relativo a decessi e contagi.153 Provincia di Foggia149 Città Metropolitana di Bari78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia BAT31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regione1488 Città Metropolitana di Bari1164 Provincia di Foggia656 Provincia di Brindisi520 Provincia di Lecce380 Provincia BAT280 Provincia di Taranto28 domiciliati fuori regioneNella cittadina adriatica ci sono stati 11 casi, con un decesso il 26 marzo scorso e 9 persone guarite. Manca ancora la negativizzazione dell'ultimo paziente.Con aggiornamento alla serata di ieri, 17 giugno, in Puglia ci sono ancora 324 persone positive al virus. Di queste sono ricoverate in ospedale 46, di cui 2 in terapia intensiva. Si stanno curando a casa, in isolamento domiciliare, 276 persone, dato in ulteriore calo nelle ultime ore. I guariti, infine, e questo è il dato incoraggiante, sono 3.656 su 4.516 persone contagiatesi.