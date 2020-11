Coronavirus, Lopalco: «Sconcerto per ottimismo intorno a rallentamento contagio»

Non siamo affatto fuori dal tunnel del contagio ed anzi i dati pugliesi (e nazionali) di queste ultime ore preoccupano eccome.È questa la sintesi estrema del pensiero di, l'epidemiologo e Assessore alla Sanità della Regione Puglia, che ha cercato di fare chiarezza attraverso il suo profilo social:«Ascolto con sconcerto - scrive - parole di rassicurazione ed ottimismo intorno al fatto che la velocità del contagio "stia rallentando". Il problema è che, se tutti lo ripetono, la gente alla fine ci crede. Molte regioni italiane nelle ultime settimane hanno effettivamente fatto registrare valori di Rt stabili o addirittura in diminuzione.Rt, se vogliamo utilizzare una metafora automobilistica,. Ovvero di quanto la sua velocità aumenta ogni secondo. Se una macchina viaggia a 300 Km/h, anche se va a velocità costante e non accelera, se impatta contro un muro si fa male o no?».La metafora è stata fin troppo chiara ma Lopalco ha inteso fornire ulteriori spiegazioni: «Voglio dire: se la curva epidemica ha raggiunto dimensioni critiche,Rt pari a 1,5 - continua nella sua nota l'Assessore - significa chePer avere un'idea di confronto - ed è questo un importante passaggio sui continui richiami alla normale influenza di molti tuttologi sui social -, la normale curva di crescita di una stagione influenzalePertanto secondo Lopalco la battaglia è davvero ancora lunga, come confermato anche dal dato di oggi con oltre il 23% dei tamponi positivi al virus: «Insomma siamo ben lontani dal cantare vittoria. La pressione sui servizi sanitari nelle prossime settimane continuerà ad aumentare.. E si allenterà solo quando le dimissioni saranno superiori ai ricoveri.Prima di allora dobbiamo rafforzare le misure di prevenzione primaria.. Altrimenti andremo a sbattere contro il muro a 300 all'ora. Chilometro più, chilometro meno», è stata la sua conclusione.