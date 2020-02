Coronavirus, le disposizioni della Regione per persone di ritorno da zone dei focolai

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha confermato che. Ci sono al momento cinque casi che presentano sintomi sovrapponibili a quelli del Coronavirus e sono tutti in corso di accertamento.Non è possibile per la Regione Puglia, in mancanza di un caso accertato, emanare un'ordinanza a seguito del decreto legge del 23 febbraio 2020 e delle comunicazioni odierne da parte del Ministro della Salute e del Ministro per gli Affari regionali.Domani mattina, alle ore 10.00, il Capo nazionale della Protezione Civile ha convocato tutti i presidenti di Regione per dare disposizioni in materia. In attesa della riunione di domani, il presidente Michele Emiliano ha comunque impartito le seguenti disposizioni in materia di prevenzione, alla luce dei flussi di persone – in particolare studenti –La Task Force regionale è al lavoro dall'inizio dell'emergenza su tutti gli aspetti organizzativi ed è inoltre in contatto permanente con la sala operativa della Protezione civile", ha concluso il Presidente Emiliano.Questo il testo completo dell'atto: