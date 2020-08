Coronavirus, in Puglia 52 nuovi casi su 3.226 tamponi effettuati

LA SITUAZIONE ATTUALE

IL CASO GIOVINAZZESE



LE DICHIARAZIONI DI SANGUEDOLCE

Sono 5.268 i casi di positività al Covid in Puglia da inizio pandemia. Il dato è stato aggiornato ieri pomeriggio dopo l'analisi di ulteriori 3.226 tamponi effettuati, che hanno fatto emergere altri 52 positivi, 20 della Città Metropolitana di Bari, 15 nel foggiano, 6 nella Bat, 5 nel tarantino, 3 in provincia di Brindisi, 3 nel leccese.Non si registrano decessi nelle ultime ventiquattr'ore e quindi le vittime pugliesi restano 556.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 297585 test. 4028 pazienti sono risultati guariti (4 nelle ultime ore, di essi 10 sono giovinazzesi ed 1 ha terminato isolamento in loco). I casi attualmente positivi sono quindi 684 (7 a Giovinazzo, 1 in via di guarigione completa), il 15.9% dei quali è ricoverato in ospedale (109) mentre l'84.1% (575 persone) è in isolamento domiciliare. Sono 6 i pazienti attualmente in terapia intensiva.Il Sindaco Tommaso Depalma ha rassicurato tutti sull'inesistenza di un focolaio giovinazzese, visto che gli 8 casi complessivi afferiscono a persone rientrate da altre nazioni o regioni. I 6 ragazzi risultati positivi dopo le vacanze a Malta stanno bene ed uno di essi ha già avuto un tampone negativo. Per poterlo dichiarare guarito si attende il secondo riscontro. Restano in isolamento domiciliare tutti loro e anche gli ultimi due casi registratisi giovedì.Così il Direttore della Asl Bari, Antonio Sanguedolce: «Il bollettino epidemiologico ha fatto registrare ieri, 28 agosto, 20 casi di positività al SARS-COV- 2 in provincia di Bari, di cui 10 sono contatti stretti di soggetti già individuati dal nostro Dipartimento di prevenzione, 2 rientri dalla Sardegna, e altri 3 casi sui quali sono state attivate le procedure standard di sorveglianza e di tracciamento. Il resto dei positivi fa riferimento a soggetti sintomatici presi in carico dai pronto soccorso delle strutture ospedaliere Asl. Per 10 casi è stato necessario il ricovero in ospedale».