Coronavirus: in Puglia 1020 nuovi casi, 33 morti e 3565 guariti nelle ultime ore

Ancora 33 decessi

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

I tamponi effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 10.141, 1020 dei quali (pari al 10.05%) hanno dato esito positivo al Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.418.783 test, dai quali sono emersi complessivamente 133.479 casi di positività (il 9.40% del campione totale). I contagiati da marzo 2020 ad oggi in Puglia sono così distribuiti per provincia di residenza:50675 Area Metropolitana di Bari27518 Provincia di Foggia18964 Provincia di Taranto14516 Provincia Bat11341 Provincia di Lecce9765 Provincia di Brindisi557 relativi a residenti fuori regione143 di provincia di residenza non notaSono stati purtroppo registrati anche 33 decessi nelle ultime ore: 17 nel barese, 5 in Capitanata, 4 nella Bat e nel tarantino, 3 nel Basso Salento. Il computo dei morti per Coronavirus in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 3554 e 1146 di essi viveva nell'Area Metropolitana di Bari.Attualmente in Puglia ci sono 41.600 positivi al Sars CoV2 e ben 40.004 si stanno curando a casa. In ospedale sono invece ricoverate per Covid 1427 pazienti, 58 in meno rispetto all'ultimo rilevamento, e 169 tra di essi lottano purtroppo in terapia intensiva (+4).Invariato il dato giovinazzese, aggiornato al 9 febbraio: sul territorio comunale ci sono 139 attualmente positivi al Covid-19, mentre 674 sono i giovinazzesi che hanno contratto il virus. In 535 sono guariti e purtroppo vi sono state anche 9 vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria.