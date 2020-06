Coronavirus, ieri giornata senza contagi in Puglia

Il totale dei positivi suddivisi per provincia

I decessi suddivisi per provincia

Il dato pugliese

Nessun nuovo contagio in Puglia nelle ultime ore. La buonissima notizia è giunta dal presidente Michele Emiliano, sentito il direttore del Dipartimento promozione della Salute, Vito Montanaro.I tamponi effettuati sono stati 2.855, che portano il dato complessivo a 151.482.Purtroppo si è registrato un altro decesso, nel foggiano, che porta il triste computo apugliesi da inizio pandemia.1488 Città Metropolitana di Bari (11 a Giovinazzo)1164 Provincia di Foggia656 Provincia di Brindisi520 Provincia di Lecce380 Provincia di Barletta-Andria-Trani280 Provincia di Taranto28 domiciliati fuori regione153 Provincia di Foggia148 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia di Barletta-Andria-Trani31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneAttualmente nella nostra regione restano 353 positivi (un solo caso a Giovinazzo), mentre i guariti ormai sono 3.628, ben 56 i più nelle ultime ore. A casa si stanno curando 309 pugliesi, mentre sono ricoverati in ospedale 48 pazienti. Di questi, purtroppo ancora 2 lottano in terapia intensiva.