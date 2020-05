Coronavirus, 5 morti e 4 nuovi positivi in Puglia

Cinque morti

La suddivisione dei decessi per provincia

La situazione attuale in Puglia

Nelle ultime ore in Puglia si sono registrati, secondo quanto riferito nella serata di ieri, 29 maggio, dal presidente Michele Emiliano. Due di questi nuovi casi hanno riguardato persone residenti nella Città Metropolitana di Bari, il cui bilancio di contagi da inizio pandemia è diIn Puglia sono state infettate complessivamente 4.482 persone.Tutti i tamponi effettuati, come da protocollo, sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per le verifiche di seconda istanza ed i dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati anche 5 decessi e 4 delle vittime risiedevano nella ex provincia barese. I morti in Puglia sono quindi saliti a145 Provincia di Foggia131 Area Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)75 Provincia di Lecce61 Provincia di Brindisi58 Provincia Bat30 Provincia di Taranto3 residenti fuori RegioneAttualmente nella nostra regione ci sono ancora 1.283 positivi, mentre i guariti sono saliti a 2.699, ben 112 in più rispetto all'ultimo rilevamento. In ospedale ci sono 158 pazienti e di essi restano in 12 in terapia intensiva. A casa si stanno curando 1.113 persone, l'86,2% delle persone che ancora non sono negative al virus.