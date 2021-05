Coronavirus, 40mila pugliesi si curano a casa

Altri 36 decessi

Sono 40.073 i pugliesi contagiati dal Sars CoV2 che però hanno sintomi lievi o curabili da casa. Si tratta del 96,4% dei positivi, che sono in calo in tutta la regione. Attualmente infatti, sono 41.549 le persone alle prese col virus, ben 1133 in meno rispetto a martedì scorso.I pazienti ricoverati sono in diminuzione anch'essi, fortunatamente: si tratta di 1476 persone, 66 in meno se il dato è confrontato con l'ultimo bollettino regionale.Nelle ultime 24 ore sono stati 1712 i guariti, col totale salito da inizio emergenza sanitaria a 196496. I nuovi casi, emersi dall'analisi di 10.932 tamponi, sono 615 (pari al 5,62%), in netto calo rispetto alle settimane precedenti.La Puglia ha fatto registrare nelle scorse ore purtroppo 36 nuovi decessi: 22 nel barese, 5 nel leccese, 4 in Capitanata, 3 nel tarantino, 1 nel brindisino, 1 nella Bat. Il computo dei morti per Covid-19 è quindi salito a 6188. Questo il riepilogo per ciascuna provincia:2166 Area Metropolitana di Bari1444 Provincia di Foggia941 Provincia di Taranto654 Provincia Bat571 Provincia di Lecce348 Provincia di Brindisi38 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaIl dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.