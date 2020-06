Coronavirus, 3 morti e 4 nuovi casi positivi in Puglia nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per provincia

Il dato pugliese aggiornato

La Regione Puglia ha ufficializzato nelle giornata di ieri, 4 giugno, la positività disui 2.543 tamponi effettuati. Uno solo dei casi ha riguardato l'Area Metropolotana di Bari. In totale, da inizio epidemia, sono pertanto saliti a 4.503, quelli del barese sono 1.488.I test orofaringei effettuati in Puglia dal principio dell'emergenza sanitaria sono 125.049 e gli attualmente positivi 967.Purtroppo si registrano anche 3 decessi: due nella Città Metropolitana di Bari ed uno in provincia di Taranto. Il computo delle vittime per Coronavirus è quindi salito in regione a148 Provincia di Foggia136 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)75 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi61 Provincia Bat31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneAnticipato dei 967 pugliesi ancora positivi al virusva evidenziato che ben 827 si stanno curando a casa. In ospedale restano in 130, 9 dei quali in terapia intensiva. I guariti sono invece più di 3.000, esattamente 3.022, ben 70 in più nelle ultime ore.