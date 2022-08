Contest Dj al Gran Shopping Molfetta: Molella superospite della finale

Arriva al gran finale Contest Dj. Domenica 28 agosto terminerà la gara che ha visto sfidarsi nelle gallerie del Gran Shopping Mongolfiera ogni venerdì di luglio e agosto, sia semplici appassionati che professionisti della musica da club. In due mesi la sfida ha raccolto iscrizioni da tutta la Puglia, vedendo in consolle ben 27 dj che hanno man mano conquistato il pubblico presente in galleria fino ad arrivare alla grande finale ricca di ospiti e musica.Domenica 28 agosto, l'atteso ed esplosivo evento finale che inizierà con la battle tra i migliori dj arrivati in finale grazie alla giuria popolare, che avranno l'onere e l'onore di essere valutati da tre grandissimi esperti della dancehall.I loro pareri e giudizi sulla performance dei tre dj arrivati in finale decreteranno il vincitore assoluto del Contest Dj, che potrà aggiudicarsi anche una dj station Pioneer DJ Controller, strumento indispensabile alla consolle. La serata, già ricca di musica e adrenalina, si concluderà con uno show pazzesco a cura di uno tra i migliori dj italiani: Molella, direttamente dal Deejay Time, volto storico di radio Deejay e M20.