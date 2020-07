Conte anticipa la proroga dello stato di emergenza

L'Italia pronta a prorogarelo stato di emergenza per l'epidemia da Covid-19.Lo ha anticipato stamattina a Venezia, dove si era recato per la verifica dei lavori sul Mose, il Premierha detto il presidente del Consiglio.Conte ha precisato che si tratta di una «Decisione collegiale da prendere in consiglio dei ministri, non voglio anticipare una decisione che dobbiamo prendere insieme. Faccio solo una riflessione anticipatoria. Lo stato di emergenzal'eventuale proroga significa che siamo nella condizione poi di continuare ad adottare le misure necessarie anche minimali per cui non dovete sorprendervi se dovessimo prorogare lo stato di emergenza».Il Presidente del Consiglio ha poi concluso: «