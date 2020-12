Congiunzione tra Saturno e Giove nel solstizio d'inverno

Sarà osservabile dalla Terra, in questo 21 dicembre che rappresenta anche il solstizio d'inverno (previsto per le 11.02 italiane), un fenomeno astronomico dal grande fascino:In realtà, come spiegano gli scienziati, i due pianeti resteranno lontani, ma l'inclinazione delle loro orbite darà la sensazione, se osservata dalla Terra, di estrema vicinanza. Va segnalato che così "vicini" effettivamente non sono stati mai dal 16 luglio 1623, ma la sua osservazione ad occhio nudo risalirebbe al 1226.È anche opportuno ricordare che il fenomeno astronomico si ripete ciclicamente ogni 20 anni, ma generalmente non è osservabile senza l'ausilio di strumentazione sofisticata. Un evento simile si verificherà di nuovo nel 2417.Oggi, poco dopo il tramonto, basterà puntare lo sguardo verso Ovest, nuvole permettendo, per godere dello spettacolo. Con i telescopi, inevitabilmente, sarà ulteriore il piacere e si potranno godere al meglio i particolari.Più d'uno paragona questo fenomeno allache si sarebbe palesata nei cieli nel 7 a.C. e potrebbe essere lo stesso fenomeno narrato nei Vangeli.