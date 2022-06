Barletta, ripresa lavori Ciappetta Camaggi

"Riprendono, dopo uno stop dovuto all'aumento del costo delle materie prime, i lavori sul tratto di Barletta del canale Ciappetta-Camaggi. Finalmente installate le travi che saranno da supporto per il nuovo tratto stradale. Vicina la realizzazione di un'opera che ridurrà il rischio idrogeologico di una zona cardine per il collegamento tra Barletta ed Andria. Si tratta di un risultato storico per tutto il territorio della provincia, sono orgoglioso di aver seguito sin dalle prime battute l'iter per la nascita di questa nuova opera". Così il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.