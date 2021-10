Arriva il maltempo su Giovinazzo: attesi 5 giorni di temporali

Dopo settimane cieli prevalentemente sereni e temperature ampiamente estive, è in arrivo su tutta la Puglia adriatica una forte ondata di maltempo.Sin da questo pomeriggio, 4 ottobre, grazie al vento di Ponente giungeranno su Giovinazzo nuvole stratiformi che potrebbero dar luogo a brevi fenomeni temporaleschi, nonostante le temperature massime saranno vicine ai 30°. Peggiorerà ancora mercoledì pomeriggio, maquando si rovesceranno sulla cittadina adriatica piogge anche consistenti, accompagnate da un forte vento di maestrale. Temperature massime in discesa anche di dieci gradi.Maltempo previsto anche nel fine settimana, sebbene con fenomeni in attenuazione.Sin qui le previsioni, ma la situazione andrà monitorata ora dopo ora. Dovrebbe migliorare solo martedì prossimo, 12 ottobre.