Arriva a Giovinazzo la sede di AIACE, l'associazione a tutela dei consumatori

Nei giorni scorsi l', nella persona del Commissario regionale, Cav. Riccardo Di Matteo, ha attribuito la nomina di Commissario responsabile della Città di Giovinazzo a«Da oggi una giovane brillante giurista sarà responsabile di una nuova sede operativa di AIACE, collocata nella città di Giovinazzo, in Piazza Garibaldi, 24. Ho elementi per credere che la Iessi saprà fare bene, perseguendo gli obiettivi di solidarietà sociale propri dell'Associazione e portando avanti attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti, con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico e sociale», dichiara in una nota scritta il Cav. Riccardo Di Matteo.AIACE sarà presente il prossimo 16 dicembre a Montecitorio per presentare la sua app - BucApp - dedicata alla tutela degli utenti della strada. All'evento che si terrà alla Camera dei Deputati faranno da relatori lo stesso Di Matteo ed Alberto Maugeri, Vicepresidente AIACE. Con loro ci sarà anche Marino Fardelli, difensore civico del Lazio, mentre l'apertura sarà affidata a Giuseppe Spartà, presidente nazionale di AIACE. Modererà la presentazione Gianni Lattanzio, Segretario generale di Ambientevivo.AIACE figura, dunque, un'Associazione che va espandendosi e potenziandosi, arricchendosi di nuovi strumenti e risorse che faranno di essa un importante riferimento sui nostri territori.