Altri 4 morti e 152 nuovi positivi al Coronavirus in Puglia

IL DATO PUGLIESE

IN ITALIA

Continua purtroppo a crescere il numero dei contagi da Coronavirus in Puglia, come ha riferito nel quotidiano bollettino il Presidente Michele Emiliano, sentito Vito Montanaro, Direttore del dipartimento promozione della salute.A tutta ieri sera, i positivi al Covid 19 in regione erano 1.334, 152 in più rispetto alla giornata precedente. Una nuova preoccupante impennata. Dei 1.042 test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 152 quelli che hanno dato esito positivo. I nuovi casi registrati sono suddivisi tra provincia di Foggia (20), Area Metropolitana di Bari (57), leccese (38), provincia di Taranto (4), brindisino (3) e Bat (7).Il totale di casi positivi nelle singole province: 444 nell'Area Metropolitana di Bari (tre a Terlizzi), 325 nel foggiano. 215 in Salento, 125 nel brindisino, 78 in provincia di Taranto, 92 nella Bat. 17 sono invece i casi relativi a residenti fuori regione e 38 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 9.191 test. A Giovinazzo si registra quindi un solo positivo, ospedalizzato che è tuttavia in discrete condizioni.Crescono le persone in terapia intensiva (86) ed in 530 sono in ospedale con sintomi. A casa invece stanno smaltendo il contagio 624 pazienti., nessuno avvenuto nei comuni della Città Metropolitana di Bari.La buona notizia arriva dai guariti definitivamente: 7 in più. Ora il totale pugliese66.414 al momento, i casi positivi su tutto il territorio nazionale secondo quanto diffuso dal Dipartimento di Protezione Civile nel bollettino delle ore 17:30 di ieri, 27 marzo. I contagi in più registrati rispetto a venerdì sono stati 4.401.969 (tra cui 50 persone decedute nella giornata di giovedì in Piemonte e non conteggiate) i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore, che hanno portato il totale a 9.134. Un dato che impressiona.10.950 persone si sono lasciate il virus alle spalle, mentre 26.029 sono i ricoverati con sintomi, e di questi 3.732 occupano posti letto in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare, invece, 36.653 persone risultate positive al Covid-19. I contagiati, dall'inizio della pandemia, sono stati 86.498.