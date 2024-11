«Alt, si fermi»: fermato e rapinato dell'auto. Caccia ai finti Carabinieri

Fermato e derubato dell'auto - poi ritrovata - da falsi carabinieri che l'avevano fermato in strada, fingendo un controllo. Una rapina con giallo: la dinamica del fatto è tutta da chiarire, a seguire le indagini sono i, quelli veri. L'incubo, per un, fra venerdì e sabato, verso le ore 01.30, a Molfetta.L'uomo era al volante della propria, quando, lungo la complanare nord della strada statale 16 bis, fra lo svincolo e via Poli, ha notato che l'auto che lo seguiva - è il racconto fatto agli investigatori -, s'è affiancata alla sua. Sul tettuccio, a detta della vittima, c'era il. Uno dei malviventi, gli ha indicato di fermarsi: l'invito, perentorio, è stato quello d'accostare. Il 28enne, certo che si trattasse di una pattuglia delle forze dell'ordine in borghese, ha frenato.Nemmeno il tempo di fermarsi, che è stato raggiunto da tre, forse quattro uomini incappucciati scesi dal mezzo. I banditi sapevano però come agire: dopo aver fatto scendere il conducente, gli avrebbero chiesto del denaro e poi, di fronte al suo rifiuto, l'avrebbero malmenato. Uno dei banditi, poi, è riuscito ad impadronirsi delle chiavi dell'auto, dileguandosi. L'uomo, indolenzito per le percosse, ha chiesto aiuto da alcuni automobilisti e così è riuscito a dare l'allarme al numero«Ho visto un'auto accostare affiancata da una vettura che, a primo impatto, dava anche a me - ha raccontato un testimone oculare del fatto - l'idea di appartenere alle forze dell'ordine. Quando poi ho visto quella scena concitata in cui uno dei soggetti è entrato nell'auto in questione per rubarla, mi sono reso conto che. Abbiamo visto quell'uomo sotto shock e non è stato in grado di spiegarci nulla di più se non di essersi ritrovato accerchiato e aggredito».Sono stati i militari dell'i primi ad arrivare sul posto, gli stessi che hanno ritrovato l'auto rapinata, integra e chiusa, mentre il 28enne, ancora sotto shock, è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale. Laè stata recuperata e sarà analizzata, mentre i militari stanno indagando su quest'episodio anomalo di rapina, cercando riscontri al racconto della vittima attraverso la visione deiAl vaglio degli investigatori della, oltre alla denuncia del 28enne, i filmati delle telecamere. Chi erano i rapinatori? Perché hanno fermato quell'uomo? Cosa cercavano? Perché sono fuggiti senza rubare nulla, lasciando l'auto? A queste domande dovrà cercare di rispondere l'indagine dei, quelli veri.