Allerta gialla: attese consistenti piogge su Giovinazzo

Venti sciroccali, massime in risalita. Migliora giovedì

Allerta meteo gialla sulla Puglia centrale per precipitazioni che potrebbero essere consistenti nella parte centrale della giornata di mercoledì 14 dicembre.A Giovinazzo sono attese piogge più forti tra le 13.00 e le 17.00, con ventilazione sciroccale di moderata intensità. Massime in risalita sino a 14°, mare mosso con moto ondoso in diminuzione. Il maltempo dovrebbe poi lasciare la cittadina adriatica da giovedì e nel fine settimana potrebbero esservi punte di 21°, decisamente sopra la media stagionale.