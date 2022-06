“Agricoltura un’impresa possibile”, le proposte della coalizione a sostegno di Daniele de Gennaro

Ampia partecipazione al Parco Scianatico ieri sera, 7 giugno, per la tavola rotonda "Agricoltura un'impresa possibile", organizzata dalla Coalizione Forte e Chiara a sostegno di, con la collaborazione dell'Associazione Led Giovinazzo.Ad aprire i lavori Davide Digiaro, agronomo e imprenditore agricolo locale, candidato consigliere con la lista X de Gennaro sindaco che, con vena ironica, si è detto felice di aver finalmente riportato al centro dell'agenda politica locale – anche quella dei competitor – un tema completamente dimenticato dalle amministrazioni comunali degli ultimi decenni.Successivamente è intervenuto Luigi Trotta, dirigente della sezione competitività delle filiere alimentari del dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia. Trotta ha evidenziato come agricoltura e zootecnia siano mondi affermati e in espansione nella nostra regione tanto da vantare denominazioni doc, igp, premi internazionali. "L'agricoltura si fa nei Comuni" ha incalzato, ribadendo come la Regione sostenga le imprese principalmente tramite il PSR, ma non solo. Mappando il territorio e coltivando un dialogo istituzionale strutturato, non episodico, le potenzialità di questo comparto così importante diventano occasioni reali.È seguito l'intervento del dott. Agronomo Luigi Nardella - direttore dell'Area Agraria del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, che ha condiviso l'esperienza maturata in materia di riuso delle acque reflue, elencando con dovizia di particolari gli enormi benefici di sistemi di affinamento delle acque per l'utilizzo irriguo ma anche evidenziando la necessità di una seria programmazione di interventi di questo genere. In particolare, ha sottolineato come in fase progettuale un elemento strategico per il buon esito degli interventi sia quello delle modalità di stoccaggio di acque che vengono prodotte durante l'intero arco dell'anno ma la cui richiesta si concentra nei mesi più caldi.Infine Giuseppe Mastrototaro, consigliere comunale di Trani, anch'egli con un intervento dal taglio molto concreto, ha raccontato quanto recentemente fatto dalla propria amministrazione in tema di progettazione e realizzazione di un sistema di raccolta e affinamento delle acque, i cui utilizzi travalicano quelli irrigui, potendosi contemplare anche impieghi industriali e di altro genere.A chiudere i lavori il candidato sindaco Daniele de Gennaro che ha ringraziato i relatori e spiegato quanto la coalizione che lo sostiene abbia lavorato su questo tema, sfruttando le competenze espresse all'interno della propria squadra. Secondo de Gennaro, l'agricoltura deve cessare di essere solo uno spot da lanciare in campagna elettorale: in essa risiedono occasioni di sviluppo reale e di lavoro qualificato, specie per i più giovani, senza contare i risvolti in tema di tutela dell'ambiente e di presidio del territorio. A suo avviso, un'amministrazione seria e affidabile deve saper fungere da ponte tra le esigenze dei cittadini e gli enti sovracomunali perché solo nelle sinergie è possibile trovare risposte reali a problemi complessi. Per questo l'appuntamento di ieri è stato il primo di una serie di incontri previsti con la categoria in modo da alimentare costantemente quel dialogo che è mancato con chi, fino ad oggi, ha amministrato Giovinazzo.Chiara ed evidente la volontà di Daniele de Gennaro e della sua coalizione, quindi, di puntare sul rilancio del settore agricolo come volano economico del paese in chiave "multifunzionale", ossia in una strategia di supporto integrato tra le diverse attività economiche sviluppate sul territorio, in primis quelle turistiche.