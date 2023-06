A Rosa Marina (Ostuni) apre il terzo salone di Salvo Binetti

L'evento inaugurale

Nuovo inizio per l'hairstylist, dove ieri pomeriggio, in Strada Provinciale, 19 è stato inaugurato il nuovo salone, il terzo indopo(via Andrea da Bari, 74) e(via Bettino Craxi, 5).Il taglio del nastro da parte di Binetti, insieme al suo staff, ha dato ufficialmente il via a questa nuova avventura nell'ambito dell'hairstyling.Un evento all'insegna dell'hair care e del divertimento, alla presenza di due influencers,, che hanno realizzato contenuti social coinvolgenti e in presa diretta relativi ai trattamenti del salone.Direttore tecnico del gruppoe direttore artistico della ToniPellegrino #Community, Salvo Binetti si è avvicinato al mondo della bellezza da giovanissimo.La sua prima esperienza nel campo dell'hairstyling è stata in un salone asua città natale. Dopo alcuni anni si è trasferito a, dove è entrato a far parte del team di. Dopo questa esperienza altamente formativa, è tornato aper aprire il suo primo salone.Nell'incontro con Toni Pellegrino ha segnato l'inizio di un importante percorso di crescita professionale, che prende il via all'interno del gruppo. Sotto la direzione creativa di Pellegrino, Salvo Binetti ha ricevuto l'incarico di coordinatore locale del gruppo. Nel 2016 è entrato nel team creativo e dal 2017 al 2020 è stato direttore tecnico del gruppo insieme con Eveline Pellegrino.Ilè stato l'anno in cui il salone di Bari è diventato il salone pilota d'Italia del brand Toni Pellegrino Art and Science. A novembre del, un nuovo step della carriera di Salvo Binetti, che ha inaugurato a Molfetta un nuovo salone by Toni Pellegrino Art and Science.In questi anni ha portato in città e in provincia una filosofia di lavoro che mette al primo posto gliper ladi ogni ospite.Binetti ha anche portato avanticon altre realtà imprenditoriali del territorio, attraverso sinergie legate principalmente alla moda.Spicca anche la partecipazione a grandi eventi come lee le. Salvo Binetti è stato presente diversi annicon il lavoro in backstage perPer ulteriori informazioniStrada Provinciale, 19 Rosa MarinaTelefono: 328 22 44 404Via Andrea da Bari, 74Telefono: 080 523 70 55Via Bettino Craxi, 5Telefono: 080 524 02 49