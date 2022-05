“A Rait è Bell”, Molfetta si colora con il cabaret in piazza

Finalmente si riparte, con una sana dose di risate. Il claim è tutto un programma: "A Rait è bell", sarà un evento tutto da ridere per una speciale serata di allegria a spensieratezza a Molfetta.Protagonisti saranno volti noti e nuovi talenti del cabaret pugliese, pronti a riabbracciare il pubblico molfettese – e non solo – sul palco in viale Papa Giovanni Paolo II a Molfetta. A partire dalle ore 21 di giovedì 19 maggio prenderà il via lo spettacolo organizzato dall'agenzia "I Monelli", con la collaborazione dell'associazione "Le Vie Nuove" e il supporto del Comune di Molfetta. Presenta la serata Pako Carlucci.Sul palco si esibiranno cabarettisti emergenti pugliesi e non solo, selezionati dagli autori Alessandro Tagliente e Michele Didone, pronti a far divertire il pubblico con sketch veloci e brillanti. Al loro fianco attesi anche alcuni tra i più apprezzati "big" del cabaret. Per stuzzicare la curiosità del pubblico, ecco alcuni nomi attesi per la serata: Andrea Monetti, Chicco Paglionico, Francesco D'Antonio, Daniele Condotta, Marco Colonna, Mago Cofano… e tanti altri!Un'occasione per regalare alla città di Molfetta una serata di allegria, facendo vivere le strade e i locali sotto il segno del buonumore.Ingresso gratuito con posti a sedere."Me allegr allegr", le risate vi aspettano a Molfetta!