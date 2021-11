A Giovinazzo il 90% dei residenti ha ricevuto due dosi di vaccino

Il Covid-19 ha ripreso a circolare con maggior forza nelle ultima settimane in tutta Italia, ma la Puglia sembra "tener botta" anche grazie a percentuali di vaccinati abbastanza elevate.A Giovinazzo procede, anche se con ritmi inferiori a quelli estivi, la campagna vaccinale contro il virus.hanno completato il primo ciclo, in attesa della cosiddetta dose "booster" per chi ha già compiuto 40 anni.Il dato è stato fornito dall'Azienda Sanitaria Locale di Bari ed è cristallizzato al 18 novembre.Intanto, da lunedì 22 novembre, in Puglia sono partite le vaccinazioni con terza dose per tutto il personale scolastico ed universitario e sono state aperte le prenotazioni anche per gli over 40, in attesa che AIFA confermi alcune indiscrezioni secondo cui si potranno prenotare anche coloro i quali abbiano ricevuto la seconda somministrazione da cinque mesi ed un giorno e non più da sei mesi, come precedentemente stabilito.