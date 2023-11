A Bisceglie Luca Sommi presenta “La Bellezza. Istruzioni per l’uso”

Lunedì alle 19:30 leospiteranno a Bisceglie il giornalista, volto noto di molte seguitissime trasmissioni televisive, critico e autore di "La Bellezza. Istruzioni per l'uso" (Baldini + Castoldi).La bellezza è l'antidoto a una società sempre più spossata dalla superficialità, dalla banalità del linguaggio e dalla mancanza di trascendenza. Una bellezza che Luca Sommi ci invita a cercare dentro il nostro patrimonio culturale, storico e morale, perché in questa dignità c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. L'autore ci accompagna così in un percorso ricchissimo fatto di romanzi, racconti, poesie, saggi e opere d'arte, avvicinandoci all'esperienza artistica di pensatori, poeti, scrittori e pittori, restituendoci un quadro vivo di ciò che la genialità umana è riuscita a costruire nei secoli.Da Dante a Voltaire, da Picasso a Joyce, da Gramsci a Tolstoj, in queste pagine sfilano come tra i corridoi di una biblioteca o di un museo, figure e parole che per Luca Sommi rappresentano al meglio la forza del cambiamento di cui l'arte può farsi portatrice. Un lista ragionata per affrontare le difficoltà della vita con maggiore consapevolezza. E (forse) provare ad essere più felici.Autore, giornalista e critico, Luca Sommi si occupa di letteratura, arte e politica. Insegna Linguaggi del giornalismo, televisione e nuovi media all'Università degli Studi di Parma e tiene un corso sul racconto d'arte e letterario alla Scuola Holden di Torino. Ha scritto saggi e curato diverse mostre, tra queste la grande esposizione dedicata a Correggio nel 2008. Ha ideato e dirige la rivista culturale online ifioridelmale.it. Come autore televisivo ha curato programmi per LA7 e Rai, tra questi Servizio Pubblico di Michele Santoro. Oggi è autore di diversi programmi per la piattaforma Loft e per Nove, canale nel quale conduce il talk-show Accordi & Disaccordi. Scrive di cultura e politica sul «Fatto Quotidiano». Con Baldini+Castoldi ha pubblicato Il cammin di nostra vita. Viaggio nella Divina Commedia.