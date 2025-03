46enne trovato morto a Bisceglie, sabato i funerali a Giovinazzo

Le comunità di Molfetta e Giovinazzo si preparano a dare il loro ultimo saluto a, il 46enne scomparso da più di una settimana e trovato morto nell'agro di Bisceglie. I funerali sono stati fissati per sabato 8 marzo e si terranno alle ore 10.00 nel santuario del SS. Crocifisso - Frati Cappuccini di Giovinazzo.La salma dell'uomo, residente a Molfetta, è stata restituita alla famiglia dopo l'autopsia disposta dal sostituto procuratore della, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta per istigazione al suicidio. L'esame autoptico è stato condotto dal medico legale: i risultati dell'autopsia, però, non sono stati ancora resi noti e il medico legale avrà 60 giorni di tempo per elaborare il referto dopo gli esami istologici svolti sul cadavere.Un atto dovuto, dicono dagli uffici giudiziari, per permettere agli inquirenti di eseguire i successivi accertamenti. Sulla dinamica del fatto, in realtà, ci sono pochi dubbi: in base a quanto emerso sinora, infatti, sembra che il 46enne, di cui non si avevano più notizie dallo scorso 23 febbraio, non sia deceduto a seguito di una morte violenta, ma di un gesto estremo. Il cadavere dell'uomo è stato trovato domenica nell'agro di Bisceglie, a pochi metri dalla sua auto, unaAl vaglio, oltre all'analisi del suo smartphone, anche le conoscenze e i rapporti dell'uomo. Secondo quanto emerso, il 46enne si era allontanato senza portare con sé il telefono cellulare, a bordo della sua auto. Le ricerche non avevano fornito elementi utili a ricostruire il percorso da lui seguito. Domenica, il tragico epilogo.