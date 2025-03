Via Gentile è a senso unico, ma il divieto d'accesso non c'è

è una piccola arteria tra il rione San Giuseppe ed il rione San Domenico, non lontana dal centro storico, e congiunge via Papa Giovanni XXIII al parcheggio di via Fossato.Se la si imbocca proprio da via Papa Giovanni XXIII appare evidente il segnale di svolta obbligatoria a destra, ma se si esce dal parcheggio o semplicemente se non si è giovinazzesi e si lascia l'auto su via Fossato,La stradina è evidentemente a senso unico,come mostra la nostra foto.Un caso singolare che però, soprattutto da Pasquetta in poi, rischia di trasformarsi in un problema serio per via dell'alto numero di auto che purtroppo giungono nella zona.Agli uffici comunali, dunque, il compito di porvi rimedio con l'apposizione del segnale.