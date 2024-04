Grosse viti e chiodi abbandonati sul litorale di Ponente - FOTO

È molto preoccupata la lettrice che ha scritto alla nostra redazione, segnalandoci quanto rinvenuto sugli scogli, nel tratto di costa sottostante il segmento tra la rotonda del lungomare Marina Italiana e l'intersezione con via Venturieri. Sugli scogli enormi chiodi, ormai arrugginiti dalle intemperie e dai marosi, sono stati abbandonati in quel luogo., ci ha ricordato la lettrice e segnalatrice. Ed effettivamente ad un nostro controllo quelli sembrano chiodi per piantare la palizzata o fissarla. Sono deduzioni, illazioni le nostre, pronte per essere smentite da chiunque ne avesse interesse, ma appare evidente un aspetto: chi li ha utilizzati, non si è peritato di rimuoverli ed il pericolo, per esempio per bimbi o animali, è concreto.Noi rimettiamo questa segnalazione agli organi comunali competenti per una verifica del caso. Resta il rammarico per un pessimo segnale in vista della bella stagione, in cui quel litorale sarà meta di tanti visitatori e turisti.