Dissuasori danneggiati in piazza Garibaldi

Una segmento di un dissuasore di velocità posto in piazza Garibaldi è stato divelto.Le foto che pubblichiamo sono state scattate ieri mattina, 9 gennaio, e si notano i plinti rimasti conficcati nell'asfalto ed il pezzo abbandonato sul marciapiede del perimetro della Villa Comunale.I residenti ed alcuni esercenti della zona ci hanno quindi informato che il tutto potrebbe essere accaduto per un Suv parcheggiato sopra quel dissuasore. Situazione analoga capita spesso dall'altra parte di piazza Garibaldi, nei pressi degli studi medici. Un comportamento tra l'altro velatamente avallato, poiché gli spazi per le strisce blu terminano ricomprendendo il dissuasore.«Ci parcheggiano spesso sopra con le ruote - ci hanno spiegati due residenti - e nessuno fa nulla per fermarli, tra l'altro guardate dove terminano le strisce blu... E di sera - hanno aggiunto - ci sono vere e proprie gare con le moto, a tarda ora, scooter o motocicli che poi salgono da piazza Sant'Agostino oppure vanno verso via Balilla e via Daconto, imboccando il cavalcaferrovia. Siamo stanchi anche degli schiamazzi all'interno della Villa perché si sa, tutti lo sanno, che ci sono gruppi di ragazzi e ragazze che scavalcano per restare sino a notte fonda radunati, magari a rompere i giochi per i piccoli. Dopo la chiusura è terra di nessuno».Resta il nuovo danno che pagheranno inevitabilmente i giovinazzesi (il Comune dovrà intervenire), questa volta non all'arredo urbano ma alla segnaletica orizzontale, dopo che in quel perimetro quasi tutti gli archetti con le foto d'epoca di Vincenzo Mottola erano stati danneggiati nel corso degli ultimi anni, anche da automobilisti "distratti".