Deiezioni canine nelle fioriere davanti alla scuola "San Giovanni Bosco"

Davanti ad una scuola dove quotidianamente accompagniamo i nostri bimbi. Un figurone sotto ogni punto di vista.Le fioriere con sedute postesono diventate presto ricettacolo per rifiuti e cartacce, ma anche per, di piccole e grandi dimensioni.I proprietari dei cani, è la segnalazione giuntaci in redazione da un cittadino giustamente indignato, continuano imperterriti ad utilizzarle come latrine pubbliche per i loro amici a quattro zampe, evidentemente i meno colpevoli di tutti.Una situazione al limite del sopportabile, con l'olezzo che accompagna genitori e nonni quando accompagnano e vanno a prendere i piccoli da scuola.Davvero non si può fare nulla? Davvero siamo al punto che un bene pubblico, che costa ai cittadini e quindi alle casse comunali qualche bel soldino deve puntualmente essere ridotto così. Sappiamo che in zona ci sono telecamere collegate con la centrale operativa dellae si potrebbe risalire ai gentili possessori di cani, in maniera da multarli e far di questa sanzione. Quando la tasca piange, l'incivile si adegua.Speriamo di avere riscontro al più presto. Intanto buona visione...si fa per dire.