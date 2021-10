«C'è un ratto morto in via Bologna. Ma nessuno lo toglie»

Tre giorni sono ormai passati da quando un ratto di grosse dimensioni giace morto in via Bologna, arteria al confine tra i rioni Immacolata e San Domenico.«C'è un ratto morto, ma nessuno lo toglie dal ciglio della strada da giorni. Forse può essere stato ucciso da un'auto prima parcheggiata e poi messasi in moto - hanno raccontato alcuni residenti -, ma l'aspetto più negativo è che anche al lunedì nessun operatore ecologico lo ha rimosso».Una grave mancanza, se fosse vero, a cui andrebbe posto rimedio nelle prossime ore, col nuovo passaggio degli operatori della società che gestisce lo spazzamento delle strade. Del fatto sarebbe anche informato il sindaco Tommaso Depalma.Non un bel vedere, come si nota dalla foto che pubblichiamo, e certamente la permanenza del roditore è lontana dall'idea di igiene pubblica che abbiamo in mente e che hanno in mente molti cittadini di Giovinazzo.