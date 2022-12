World Championship, Samira Barbolla Bonvino è campionessa del mondo

: soli 15 anni e già un titolo italiano conquistato nel 2019. È di Giovinazzo, è seguita dalla scuolae ai recenti campionati svoltisi a Napoli, al, ha sbaragliato i 70 concorrenti provenienti da tutto il pianeta portando a casa il titolo di campionessa del mondo.«Di rientro da una delle esperienze più belle della mia vita. Forse una delle gare più significative del mio percorso. Un percorso fatto di tante rinunce e di ritagli. Un percorso fatto di tante debolezze... di tanti vorrei. Eppure credere in qualcosa tante volte ti dà la forza per spingerti oltre. Il mio oltre è la capacità di continuare a sognare anche quando diventa impossibile. Io ci credo!», ha scritto la campionessa su, di ritorno dalla trasferta in terra campana il 7 dicembre scorso.L'atleta giovinazzese, già campionessa italiana nel 2019 e vice campionessa italiana nel 2021, finalista in competizioni internazionali, ha conquistato il titolo nella categoria: «Grazie infinitamente al mio mentore,, giorno per giorno presente nella mia vita, una costante, un esempio, un orgoglio - ha scritto -. Grazie alla mia coach, insegnante meravigliosa che mi regala le opportunità e le strade da percorrere affinché io possa scalare la vetta».L'atleta di classe internazionale, campionessa mondiale in paso doble, vice in samba e jive e terza classificata in rumba e cha cha, è seguita dalla scuola Cuban Club Bari. Il merito va soprattutto ai due insegnanti che la seguono. «Un'emozione incredibile, alla mia età - ha concluso la 15enne - è una grande soddisfazione».