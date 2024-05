Tre giovinazzesi nella Just British Palo del Colle promossa in serie C

Ci sono anche tre atleti di Giovinazzo,, nella società pallavolisticache lo scorso martedì ha conquistato la promozione in serie C superando col risultato finale dilanella seconda fase dei play-off di serie D.Alla palestra Antenore di Palo del Colle, infatti, dove s'è disputata la gara di ritorno della fase finale, la squadra dell'allenatore, originario di Modugno ma residente a Giovinazzo, è riuscita a sfruttare il fattore campo ed il supporto del proprio pubblico ottenendo una vittoria che ha garantito l'accesso in serie C.il finale: i padroni di casa si portano sul 2-0 (), gli ospiti accorciano (2-1,), ma il pallone delcertifica il salto di categoria.Tre, come già scritto, i giovinazzesi autori di questa storica cavalcata in un'atmosfera stracolma di emozioni, stupenda e intensa:, libero classe 2003,, laterale classe 2005, e, centrale classe 2000. Hanno trascinato lain serie C dopo avere vinto e alzato al cielo, con la stessa formazione, anche laNon solo: Piscitelli, con la selezione under 19, è persino arrivato alle finali regionali.Tre giovani talenti di casa nostra, insomma, hanno scritto la storia di un club di volley di un'altra città, Palo del Colle. Ci sarebbe da chiedersi: perché non hanno potuto giocare a Giovinazzo, insieme ad altre promesse della pallavolo che hanno dovuto lasciare lo sport o che hanno giocato in altre squadre della provincia?