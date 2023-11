Equitazione, il salto di Gabriel Maria Marino vale la medaglia d'oro

6 foto Il salto di Gabriel Maria Marino vale la medaglia d'oro

, cavaliere di Giovinazzo, a conquistare la medaglia d'oro alla 125esima edizione di, l'evento che si svolge ogni anno a Verona: il 12enne, in sella al cavallo, ha sbaragliato la concorrenza, forte di 45 cavalieri e di amazzoni giunti da tutt'Italia, conquistando il gradino più alto del podio.Un successo, quello del giovane talento giovinazzese, che ha fatto segnarenella sua categoria, l'individuale del, con gli ostacoli alti 1 metro, che riempie la Puglia equestre intera di una gioia immensa. Un tributo a chi in questo ragazzino, che ha cominciato a cavalcare meno di un anno fa, come a tutti quelli della scuderia, ci aveva creduto con tutto il suo impegno, nel ricordo del suo istruttore, scomparso da poco.Un vuoto che, in un'arena gremita,, sua compagna di vita e lavoro, è riuscita a colmare, portando Marino a vincere. Lei, con coraggio, è partita, con la famiglia e il suo intero team per concludere la stagione con, una manifestazione a cui partecipa soltanto il meglio dell'equitazione internazionale, con ricchi montepremi per le categorie superiori, proprio come sognava l'istruttore di Bitonto, a cui il cavaliere di Giovinazzo ha voluto dedicare la propria vittoria.«Ci siamo fatti forza e abbiamo deciso - il racconto di Candido - di portare a termine la stagione, nonostante le difficoltà. Marino aveva la guerra in testa e voleva vincere per lui, per Davide - ha continuato - è scoppiato in pianto dopo la ricognizione e dopo aver vinto.».