Campionati assoluti di distensione su panca: terzo posto per Messere

Nuovi successi per: l'atleta di Giovinazzo ha conquistato il terzo posto alle finali nazionali dei campionati italiani Assoluti di para-powerlifting e di distensione su panca, organizzati dallache promuove, organizza, disciplina e diffonde la pratica della pesistica olimpica.Nella cornice dell'Hilton Roma Airport di Fiumicino, il 18 ed il 19 maggio scorsi, sono stati incoronati i nuovi campioni del 2024 della distensione su panca piana, o più semplicemente panca, un esercizio fisico con i pesi. Tra di loro anche l'atleta dellache nella sua categoriaunica nella regione Puglia e nell'intera area metropolitana di Bariha conquistato la medaglia di bronzocon un incredibile sollevamento di benLa distensione su panca è uno dei tre esercizi fondamentali nella disciplina sportiva del powerlifting, ed è usata intensamente per allenarsi pure nel sollevamento pesi, nel culturismo, nel fitness, e in generale nell'allenamento dell'efficienza muscolare. Mentre nel powerlifting e nel sollevamento pesi le distensioni su panca si eseguono col bilanciere (barbell bench press), nel culturismo e nelle altre discipline questo esercizio può essere eseguito con i manubri (dumbbell bench press).«Grandi soddisfazioni per la Puglia - si legge sulla paginadella-. Complimenti vivissimi alle atlete, agli atleti ed ai tecnici». Per Messere e la città di Giovinazzo un altro grande successo in una disciplina sportiva paraolimpica di forza oggetto di numerose manifestazioni e di gare in tutto il pianeta.