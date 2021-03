Violenza sulle donne, capire per difendersi: se ne parlerà in un webinar della Fidapa Giovinazzo

Si intitolail la conferenza in streaming organizzata per il 20 marzo prossimo dalladella sezione di Giovinazzo. L'inizio è fissato per le ore 18.00.All'evento, come sempre caratterizzato dalla cifra notevole dell'argomento trattato e da ospiti qualificati, l'introduzione ed i saluti saranno affidati alla presidente del gruppo giovinazzese,a cui seguiranno quelli della numero uno italiana,e quelli didel distretto Sud-Est. Con loro aprirà i lavori l'Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Giovinazzo,Tra i relatori ci sarannoche si occuperà del tema "La violenza sul filo della rete" eddirigente scolastica dell'I.C. "Massari-Galileo" di Bari, che invece porterà il suo punto di vista sulla violenza di genere nel mondo della scuola. Interventi sono previsti anche da, già presidente dalla Fidapa BPW Italia e dell'attuale vice-presidentessanonché ancora da Maria Concetti Oliveri.Ancora una volta, nonostante la pandemia ancora in corsa, la Fidapa Giovinazzo mostra di voler proseguire il percorso virtuoso che porta ad una discussione articolati sui problemi del mondo femminile, evitando speculazioni di sorta del mondo della politica, che troppo spesso si appropria della tematica nel dibattito nazionale.La conferenza si potrà seguire sulla pagina "Fidapa sez Giovinazzo" .