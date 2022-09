Villa i Carrubi, un angolo di paradiso in città

12 foto Villa i Carrubi

A Molfetta esiste un angolo di paradiso nascosto tra gli alberi. Si tratta di Villa i Carrubi, un'elegante dimora d'epoca, che vi accoglie nei suoi rigogliosi giardini in via Paolo Borsellino 1.Il suo progetto nasce per offrire agli sposi, e a tutti coloro che vorranno festeggiare una particolare ricorrenza, una location personalizzata, allestita secondo i propri desideri. Per questo Villa i Carrubi non propone pacchetti pre impostati, ma mette a disposizione dei suoi ospiti l'esperienza e la professionalità di collaboratori esterni, accuratamente scelti tra i migliori del settore. Catering, chef, wedding planner, flower designer, fotografi sono solo alcune delle figure che compongono un ampio ventaglio di fornitori tra cui scegliere secondo la propria, personalissima, idea di festa, così da rendere ogni evento davvero unico.Se volete visitare questa elegante oasi cittadina, non perdetevi l'open day, un pomeriggio tutto dedicato agli sposi che Villa i Carrubi organizza domenica 2 ottobre dalle 17.00 in poi.Parteciperanno all'evento Berardi Pasticceria, Enzo Angelico wedding planner e Abigail floral studio, che renderanno la villa ancora più bella con un assaggio dei loro magnifici allestimenti food and flowers. D'Agostino studio offrirà una sessione gratuita di ritratto, mentre Salvo Binetti art and science insieme a Griffe sposa presenteranno una suggestiva sfilata di abiti da sposa tra gli spazi della Villa. A completare l'evento Enza de Pinto con il suo innovativo laboratorio di realizzazione fedi, Gadaleta Digital industries con la linea 2023 di inviti e partecipazioni e Monica Sportelli che presenta la "Magic Box", la scatola dei Sogni. Il tutto accompagnato dalla coinvolgente musica degli Njoy che rallegreranno questo pomerig- gio pieno di novità.Villa i Carrubi vi aspetta il 2 ottobre, dalle 17.00 in poi in via Paolo Borsellino 1, Molfetta. L'ingresso è gratuito!Info 3496265987