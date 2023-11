Una biciclettata per dire "basta" alle morti sulla strada - FOTO

Una biciclettata per far capire come, a volte, la mobilità lenta possa essere una risposta alle nostre esigenze di serenità e tranquillità, ma anche attestare quanto importante sia la conoscenza del codice della strada, in qualsiasi situazione.Giovinazzo si è svegliata ieri, sabato 18 novembre, con raffiche di vento ad oltre 50 km/h, che tuttavia non hanno fermato la biciclettata organizzata dal Comune, grazie all'impegno della consigliera delegataUna biciclettata inserita nel programma di celebrazioni dellache aveva visto il suo prologo in Sala San Felice il 16 novembre scorso, quando laaveva incontrato gli studenti e le studentesse del Liceo "Spinelli".Il sostituto commissarioha portato nella sua Giovinazzo una delegazione della Polizia di Stato, in cui figuravano tra gli altri il Dirigente superiore del Compartimento Polizia Stradale della Puglia,, edDirigente della sezione barese.Con loro anche il delegato del presidente regionale alla bike economy, Tommaso Depalma, anche in questo caso tra gli ideatori della giornata giovinazzese.Alla biciclettata, partita da piazza Vittorio Emanuele II poco dopo le 9.30, hanno partecipato anche società sportive dilettantistiche del mondo del ciclismo, provenienti anche da comuni viciniori, alcuni amministratori ed una rappresentanza dei ragazzi e delle ragazze del Liceo "Spinelli", guidati dal prof. Michele Digiaro. I saluti istituzionali sono stati portati dal sindaco Michele Sollecito.Giovinazzo ha così riscoperto ieri, una volta di più, l'importanza della sicurezza stradale, anche quando si fa attività fisica, anche quando si via in bicicletta. Un ennesimo risvolto di una due giorni che ha avuto alto gradimento soprattutto tra i giovanissimi.Noi vi raccontiamo questa mattinata attraverso la nostra galleria fotografica.