Sul finir della stagione estiva si inserisce nel cartellone dell'estate giovinazzese, patrocinato dall'Assessorato alla Cultura, un concerto dai toni musicali molto raffinati.Stasera, 26 agosto, in scenain piazza San Salvatore, a partire dalle ore 20.30. Le protagoniste del concerto un trio vocale femminile di alto spessore stilistico: Roberta De Vita, Angelica Bucci e Fiorangela Togo, che saranno accompagnate da Piero Latte alla tromba; Orazio Saracino al pianoforte; Mattia Pellegrino al contrabbasso; Giuseppe Santorsola alla batteria.E proprio nel cuore del centro storico, in una delle piazze più suggestive di Giovinazzo, lì a far da scenario naturale, di fronte al mare, si terrà uno spettacolo che con il suo repertorio musicale ripercorrerà gli anni '30 e '40 del secolo scorso reinterpretando i grandi classici della tradizione musicale jazz e swing, attraverso una scaletta ed una sceneggiatura coinvolgente. Durante il concerto, il trio indosserà abiti d'epoca per sottolineare l'ispirazione al mood delle canzoni. Il repertorio, ci ha detto il noto pianista Orazio Saracino, originario di Giovinazzo, comprenderà celebri brani classici della letteratura swing e jazz degli anni trenta e quaranta di Duke Ellington, di George Gershwin, di Louis Armstrong, per citarne alcuni.Al pianista e compositoreabbiamo chiesto di presentarci il progetto musicale "Bop, the swingers".«Il progetto musicale - ci ha detto il pianista Saracino - è nato da un'idea di Roberta De Vita, una delle cantanti del trio, e di Piero Latte, il trombettista. Il trio vocale ricorda un po' il Trio Lescano, famoso trio di cantanti swing di origine olandese che si trasferirono in Italia durante gli anni '30 . Il trio ebbe un successo clamoroso durante il fascismo. Il trio di " Bop! The swingers " trae ispirazione da quella celebre formazione canora». Nei concerti già svoltisi la formazione ha registrato serate da "sold out" con grande successo e risposta di pubblico».Il pubblico che seguirà il concerto saprà di sicuro attribuire il giusto merito a questa formazione. L'ascolto sarà piacevole anche per chi, abitualmente, non ascolta jazz e swing. Questo evento musicale, con ingresso gratuito, è stato organizzato dall'Associazione Artistica Culturale "Remido". Per informazioni si può chiamare il n. 347-5058736.