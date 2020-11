Si attende ora la proclamazione ufficiale per l'insediamento

La Corte d'appello di Bari ha inviato agli uffici competenti i verbali relativi alla dichiarazione degli eletti in consiglio regionale. La procedura fa seguito alla comunicazione che la stessa Corte ha inviato nelle scorse ore a ciascuno degli eletti.L'assemblea regionale, per l'undicesima Legislatura, sarà composta, oltre che dal presidente Michele Emiliano, da 50 membri: 29 di maggioranza, 21 di minoranza.Raffaele Piemontese, Paolo Campo, Filippo Caracciolo, Debora Ciliento, Ruggiero Mennea, Francesco Paolicelli, Anita Maurodinoia, Lucia Parchitelli, Fabiano Amati, Maurizio Bruno, Donato Pentassuglia, Enzo Di Gregorio, Michele Mazzarano, Donato Metallo, Loredana CaponeAntonio Tutolo, Giuseppe Tupputi, Giuseppe Longo, Pier Luigi Lopalco, Alessandro Antonio Leoci, Gianfranco Lopane, Alessandro Delli Noci, Sergio ClementeFrancesco Lanotte, Gianni Stea, Massimiliano Stellato, Mauro Vizzino, Sebastiano Leo, Mario PendinelliGiannicola De Leonardis, Francesco Ventola, Ignazio Zullo, Renato Perrini, Luigi Caroli, Antonio GabelloneGiandiego Gatta, Stefano Lacatena, Paride MazzottaJoseph Splendido, Davide Bellomo, Gianni De BlasiPaolo Soccorso Dell'Erba, Saverio Tammacco, Paolo PagliaroRosa Barone, Grazia Di Bari, Antonella Laricchia, Marco Galante, Cristian CasiliUn seggio spetta anche a Raffaele Fitto quale miglior candidato presidente non eletto.