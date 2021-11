Tutta la professionalità della Musto sas di Aldo Musto in una nuova officina di 1000 mq

L'Officina Musto sas nasce dall'unione dei fratelli Musto. Dalla storica esperienza, successivamente nasce la Musto sas caratterizzata dalla tradizionale alla più innovativa professionalità.Aldo Musto insieme al suo staff specializzato, offre alta professionalità, disponibilità e serietà che da sempre lo contraddistingue.Da pochi mesi l'officina è situata in una location di una superficie di oltre 1000 mq per offrire al cliente maggiore comodità e sicurezza per il proprio mezzo. Oggi avendo a disposizione ampi spazi l'officina offre servizi di manutenzione di altissima qualità, dotata di attrezzature all'avanguardia e di personale specializzato; infatti l'azienda ha intrapreso nuove attività, tra le quali oltre all'assistenza e alla vendita di articoli di agricoltura e giardinaggio, l'allestimento e riparazione di veicoli industriali, realizzazione di cassoni fissi, ribaltabili, carri attrezzi e allestimenti speciali. Montaggio e riparazione di sponde idrauliche e gru.L'officina così come il suo staff non si ferma mai, anzi sempre in continuo aggiornamento per offrire al cliente la massima esperienza e un servizio ottimale.- Via Gravina 148 - Svincolo SP 231 - Corato