Stasera la Concert Brass dell'Associazione "Manente" a Giovinazzo

Nel fitto programma degli eventi natalizi organizzati dal Comune di Giovinazzo, giovedì 19 dicembre alle ore 19:30 presso lasi terrà un concerto natalizio della, diretta dal giovane e talentuoso maestro Giovanni Carelli. Una formazione musicale ben nota sul territorio che si appresta ad eseguire una serie di eventi in diverse cittadine pugliesi fra cui Taranto, proponendo un ricco e particolare repertorio musicale.Per la circostanza saranno eseguite alcune celebri pastorali tarantine fra cui la celebre Ninna Nanna composta dal M°Vittorio Manente, storico direttore e fondatore della Banda centrale della Marina Militare. Il presidente dell'Associazione,, da anni svolge un certosino lavoro storico e musicale sulla dinastia dei Manente e dopo aver pubblicato diversi libri, presentati alla Marina Militare e in diversi e prestigiosi Enti musicali, con l'autorizzazione del direttivo associativo ha affidato a Giovanni Carelli il compito di elaborare le strumentazioni del maestro per la formazione per quintetto ed altra tipologia strumentale. La serata musicale sarà espressamente dedicata alle musiche natalizie e vedrà la performance vocale del coro e orchestra delle classi prime e seconda della Scuola secondaria di primo grado dell'I.C. San Giovanni Bosco e Buonarroti, diretta dai rispettivi docenti musicali. Un originale programma musicale che prepara l'atmosfera del Natale attraverso l'espressione di talenti giovinazzesi.