Spostamenti, da oggi obbligatoria l'autocertificazione anche a Giovinazzo

L'utilizzo in zona rossa

L'utilizzo in zona arancione

Il nuovo Decreto Legge firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, entrato in vigore il 18 dicembre scorso, ha introdotto nuove misure restrittive per il periodo delle festività natalizie. Dalla vigilia di Natale l'per potersi muovere anche all'interno del proprio comune.Tutta l'Italia sarà in zona rossa i giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio.Il documento cartaceo servirà per gli spostamenti durante la giornata all'interno del proprio comune, oltre che per entrare e uscire dalla propria città e regione per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e altri motivi ammessi dalle vigenti normative. La novità aggiunta nel Decreto Legge è la possibilità di poter ospitare fino a due persone non conviventi (nel computo non sono inclusi i minori di 14 anni).Il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio l'intero Paese sarà in zona arancione.L'autocertificazione sarà necessaria per spostarsi verso gli altri comuni diversi da quello di residenza. Resterà obbligatoria per muoversi dopo il "coprifuoco", che scatterà dalle 22 fino alle 5 del mattino (a Capodanno sarà esteso fino alle ore 7).A questo link sarà possibile scaricare la versione editabile.